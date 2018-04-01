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Тюменским артистам предлагают принять участие в Международном фестивале "Крым - другое измерение"

Общество, 19:00 27 апреля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Третий Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства "Крым — другое измерение"  пройдет в Алуште с 25 июля по 3 августа.

Он объединит вокалистов, хореографов, театралов, режиссеров и дизайнеров из разных регионов России.

С 25 по 26 июля пройдет конкурсная часть, в которой примут участие коллективы и исполнители в разных номинациях: вокальное, инструментальное, хореографическое, театральное, изобразительное творчество, мода и дизайн, короткометражный фильм, цирковое искусство, шоу-программы, оригинальный жанр.

Завершится конкурс 26 июля турниром лауреатов и гала-концертом. Призовой фонд мероприятия составит 200 тысяч рублей.

С 27 июля по 1 августа пройдут мастер-классы для педагогов и руководителей, которые проведут ведущие хореографы, вокалисты, инструменталисты, театральные режиссеры и представители других направлений искусства.

Участники конкурса-фестиваля получат дипломы, премии и сертификаты участников. Главными специальными призами для педагогов и руководителей могут стать гранты (от 5 до 30 тысяч рублей) на педагогическую деятельность и развитие творческого потенциала.

Прием заявок на участие в конкурсе-фестивале открыт до 19 июля, сообщает Министерство культуры РФ. 

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# Алушта , вокалисты , конкурс , Крым , фестиваль , хореографы

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