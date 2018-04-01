Тюменские школьники изобрели профессии будущего

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Кибербиодворники, программисты-экологи, генераторы новых профессий и биохимики будут работать в Тюмени к 2035 году, предполагают сегодняшние школьники.

Мечтать о профессиях завтрашнего дня шестиклассникам Физико-математической школы помогли организаторы проекта "Я верю в будущее". Участники деловой игры определяли, что должны уметь профессионалы образца 2035 года, какими качествами обладать и придумывали, как будет выглядеть рабочее место.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Школа, где состоялась деловая игра, нерядовая. Ребята здесь обучаются по трем направлениям: физико-математическое, химико-биологическое и информационно-технологическое.

"Изюминкой учебного плана является нейропилотирование, у нас есть устройство, позволяющее без джойстиков и клавиатуры управлять роботами. Есть настоящая 3D-робототехника: школьники придумывают и отливают детали робота, собирают и заставляют двигаться. Есть биоинженерия и биотехнологии. То, чему учат студентов, наши школьники изучают с 7 класса", - пояснил заместитель директора Физико-математической школы по научно-методической работе Денис Трушников.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В школе 302 ученика, тюменцы и ребята из других регионов России. Иногородние школьники проживают в бесплатном общежитии. По словам Дениса Трушникова, в 2018 году на зачисление также претендуют ребята из ближнего зарубежья - Беларуси, Украины, Казахстана.

"Школьники получают бесплатные учебники, каждому выдается планшетный компьютер. Если у ребенка возникла интересная идея, особенно патентоемкая, школа идет навстречу и приобретает все необходимое, чтобы научный поиск закончился готовой моделью, - поясняет он. - Все педагоги имеют первую или высшую квалификационную категорию. Каждый владеет инновационными методами, которые делают обучение неакадемичным, интересным, веселым и продуктивным".

Тюменец Дима Золотарев увлекается изучением языков программирования. Будущий программист биоклеток уверяет, что с удовольствием ходит в школу и не имеет ничего против домашних заданий.

"Я начал заниматься информатикой в школе год назад и освоил язык программирования С++. Учиться интересно, хорошие педагоги. После учебы у нас самоподготовка и можно подойти к любому учителю с вопросами", - рассказал шестиклассник.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Уроженец Ярково Максим Уткин планирует стать инженером-архитектором и строить небоскребы. Школьник мечтает войти в историю как автор самого высокого сооружения в мире.

"Я хочу спроектировать здание выше, чем в Дубае. 200 этажей, где люди будут жить, работать и отдыхать. Думаю, проект интересный и осуществимый", - сказал он.

Авторы деловой игры фантазию участников тоже не ограничивали, полагая, что самые смелые мечты о профессиях будущего могут воплотиться в жизнь даже раньше 2035 года. Впрочем, нереальными идеи тюменских школьников вряд ли назовешь. Особенно, учитывая прогнозы профессионалов рекрутинга, которые ожидают в ближайшее двадцатилетие появления космических гидов, дизайнеров человеческого тела и инженеров по восстановлению окружающей среды.

Татьяна Ковалева