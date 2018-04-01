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В Тюмени назвали самые лучшие школьные хоры

Общество, 17:20 27 апреля 2018

фото группы "Школьная жизнь_72" vk.com

11 лучших школьных хоров из 7 муниципалитетов региона, всего более 300 юных вокалистов стали участниками очного финала регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России". 

Лучшими в номинации "Хоры средних и старших классов" стали хор Гимназии имени Н. Д. Лицмана из Тобольска и хор девочек Тюменской Православной гимназии.

Второе место заняли хоровые коллективы школ "Лира" из Тюмени и № 7 Тобольска. Третье место у школы № 1 Ялуторовска и Туртасской школы Уватского района.

В категории "Хоры мальчиков и юношей" первое место занял хор Тюменского президентского кадетского училища, вторым стал хор мальчиков Богандинской школы № 1 Тюменского района.

Конкурсные материалы призеров, обладателей первых мест, будут направлены на окружной этап, который является отборочным туром для Всероссийского этапа. Он пройдет в сентябре в Крыму в МДЦ "Артек".

Добавим, каждый творческий коллектив исполнил по три произведения. Одно – русская народная песня, второе – сочинение или аранжировка отечественного композитора-классика, а третье – сочинение отечественного композитора XX-XI вв. патриотического содержания. Школьники пели о Родине, родном крае, природе, учителях, детстве и дружбе, сообщает департамент образования и науки Тюменской области. 

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# Тюменская область , фестиваль , хоры , школьники

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