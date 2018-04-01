Туристы ТИУ проведут майские праздники на воде и в горах
Туристический клуб ТИУ совершит учебно-тренировочный выезд на скалы в в районе деревни Арамашево Свердловской области и сплавится по реке Пышма с 28 по 6 мая.
В походе студенты отработают на практике знания, полученные на учебных занятиях. В течение апреля в турклубе проводилась теоретическая и практическая подготовка к походу.
Ребята приобрели такие навыки, как разведение костра, постановка палатки, управление катамараном, приготовление пищи на костре, разбивка бивака.
Участникам прохождения водного маршрута будет присвоен 3 взрослый разряд.
Добавим, что жизнь в турклубе не останавливалась и зимой. В середине февраля ребята во главе с магистранткой Екатериной Сыроватка совершили 15-дневный поход по Северному Уралу. Туристы преодолели пешком и на лыжах 195 километров от поселка Ушма, через перевал Дятлова, Отортен и реку Печора.
Посетили плато Мань Пупунер, с сорокаметровыми каменными столбами. Несколько раз за поход перевалили Главный Уральский хребет, пересекли границу Европы и Азии. И вышли на геологическую базу Трехречье, сообщает пресс-служба ТИУ.