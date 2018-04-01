Единое хранилище медицинских данных создадут в Тюменской области

фото: Областная клиническая больница №1 фото: Областная клиническая больница №1

В Тюменской области появится электронный архив медицинских изображений. Автоматизацию процессов хранения и обмена результатами диагностических исследований служб лучевой диагностики медицинских организаций региона обсудили на заседании круглого стола.

Создание "Регионального архива медицинских изображений" не только решит вопросы эффективного использования трудовых ресурсов и дорогостоящего оборудования диагностических служб, но и даст врачам широкие возможности анализа, обработки и передачи медицинских изображений.

Предполагается, что в единое централизованное хранилище медицинских данных, в которое будет поступать информация с диагностических аппаратов всех медицинских организаций Тюменской области.

В результате, как сообщает региональный информационно-образовательный центр, каждый пациент получит "диагностическую" историю, доступ к которой будет возможен с любого авторизированного рабочего места.