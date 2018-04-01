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Единое хранилище медицинских данных создадут в Тюменской области

Общество, 11:00 28 апреля 2018

фото: Областная клиническая больница №1

В Тюменской области появится электронный архив медицинских изображений. Автоматизацию процессов хранения и обмена результатами диагностических исследований служб лучевой диагностики медицинских организаций региона обсудили на заседании круглого стола. 

Создание "Регионального архива медицинских изображений" не только решит вопросы эффективного использования трудовых ресурсов и дорогостоящего оборудования диагностических служб, но и даст врачам широкие возможности анализа, обработки и передачи медицинских изображений.

Предполагается, что в единое централизованное хранилище медицинских данных, в которое будет поступать информация с диагностических аппаратов всех медицинских организаций Тюменской области.

В результате, как сообщает региональный информационно-образовательный центр, каждый пациент получит "диагностическую" историю, доступ к которой будет возможен с любого авторизированного рабочего места.

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# автоматизация , диагностика , информационные технологии , медицина

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