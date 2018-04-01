Обильного половодья не будет, прогнозируют специалисты МЧС

Паводок. Фото с 72.mchs.gov.ru Паводок. Фото с 72.mchs.gov.ru

Скудные осадки зимы не дадут случиться обильному половодью весной 2018 года в Омской области и соседней с ней регионах, считают специалисты МЧС по Омской области.

По словам начальника отдела пропаганды омского управления МЧС Дениса Ахрамова, в 2018 году из-за небольшого количества снега паводковые воды подтапливают гораздо меньше. Есть традиционные места подтопления, куда направляются усиленные спасательные службы.

"Паводок этой весной легче, чем в 2017 году. На самом проблемном участке, в поселке Затон, работу с населением уже провели. Дома там не пострадали, хотя было поднятие воды в Иртыше. Сейчас ледоход в районе Большеречья, на месте работают сотрудники аэромобильной группировки МЧС. Второй проблемный участок – Усть-Ишим, до которого вода еще не дошла", - обрисовал ситуацию Денис Ахрамов.

Омичи называют наиболее актуальной проблему ежегодного сброса паводковых вод с Шульбинской ГЭС в Казахстане. Традиционно водохранилище освободят после разлива паводковых вод.

"Предполагается, что вода затопит все местности, расположенные в низменности реки Иртыш", - подчеркнул Денис Ахрамов.

Отметим, что в конце марта уже произошел выброс воды на Шульбинской ГЭС, в три раза превышающий норму, - 1,8 тыс. куб. метров в секунду.

Соб. Инф.