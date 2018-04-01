Первомай обещает быть теплым и солнечным

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Относительно теплая погода ожидает тюменцев в предстоящие длинные выходные.

По данным центра Фобос, 28 апреля большая часть Западной Сибири будет находиться под прикрытием гребня антициклона с преобладанием относительно солнечной и сухой погоды. При этом южные ветры принесут порцию более теплого воздуха, благодаря чему температурный фон окажется на 3-5 градусов выше своей климатической нормы. Исключением станут запад и север региона, где в зоне влияния атлантического циклона, небо будет хмуриться, и без осадков дело не обойдется.

В Тюмени 28 апреля средняя температура воздуха днем составит +14 градусов, ночью будет +6. В воскресенье, 29 апреля, ожидается +11 днем и до +6 в ночное время.

Самым прохладным выходным днем станет понедельник, 30 апреля. Синоптики прогнозируют до +5 градусов в дневные часы и -3 градуса ночью, возможен дождь.

Однако уже во вторник, 1 мая, значительно потеплеет - до 13 градусов тепла, осадков в этот день не обещают. Тепло будет и в среду, 2 мая - столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.

Любовь Голышева