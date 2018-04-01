103 причины закрыть торговый дом "Центральный" в Тюмени

Крупный ТД "Центральный" в Тюмени опечатали по итогам проверки обеспечения пожарной безопасности, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Решение о приостановлении работы принял Центральный районный суд Тюмени по "иску прокуратуры, которая ранее выступила с ходатайством о приостановлении деятельности указанного объекта для обеспечения безопасности их работников и посетителей в связи с выявленными надзорными органами нарушениями норм пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

Деятельность торгового дома "Центральный" приостановлена до вступления в законную силу судебного решения по иску прокурора о приостановлении деятельности торгового дома.

Сто три причины

Прокуратура Тюменской области и региональное МЧС выявили более 100 нарушений в ТД "Центральный", сообщает прокуратура.

Помощник прокурора Центрального административного округа Тюмени Регина Резниченко уточнила, что в здании ТД "Центральный" в целом выявлено 103 нарушения пожарной безопасности.

В момент прибытия судебных приставов в торговом центре находились люди. Работу торгового объекта пришлось прервать, попросив посетителей покинуть помещение. Директора торгового дома предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. По данным приставов, сейчас торговый дом не работает.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в здании неисправна система автоматического пожаротушения. А это значит, что мелкое возгорание не будет локализовано. Напротив, оно наверняка превратится в большой пожар.

На первом этаже система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии - не сняты защитные колпаки с дымовых пожарных извещателей. Опять же, получается, любое локальное возгорание имеет все шансы вырасти в полноценного "красного петуха", потому что о нем вовремя никто не узнает. Пусть себе горит-дымит, ответственным за пожарную безопасность в торговом доме "Центральный" это ведь неинтересно? Интересно другое, это чей-то умысел или граничащее с преступлением разгильдяйство?

Пути эвакуации в ТД "Центральный" загромождены. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре. На пятом этаже из-за перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу. В здании недостаточно знаков, указывающих направление движения при эвакуации, в связи с чем в ходе учебной пожарной тревоги посетители потратили много времени на поиск эвакуационных выходов. Этот малый список нарушений, которых, напомним, 103, приводит областная прокуратура.

"Запасайтесь, дьяволы, гробами..."

Так писал, по другому, правда, поводу, Михаил Зощенко. А Михаил Булгаков изящно намекал, мол, Аннушка не только купила подсолнечное масло, но уже и пролила. Этими цитатами русских писателей хочется прокомментировать ситуацию с противопожарной безопасностью, а точнее, с пожарной опасностью, сложившуюся в тюменском ТД "Центральный".

О нарушении правил пожарной безопасности управляющую компанию "Центр" уже предупреждали и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Увы, это максимальный размер штрафа по соответствующей статье административного кодекса РФ. Но никаких мер для устранения нарушений в торговом центре "Центральный", по происшествие месяца с трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", ни кто не предпринял. Сами владельцы павильонов должны были побеспокоится о своей безопасности и безопасности посетителей и потребовать от администрации торгового дома устранить нарушения.

Вам позу боксера или хотите лежать как живой?

Бездействие владельцев, администраторов, собственников и других ответственных лиц торгового дома в Тюмени может обернуться трагедией.

На пожаре человек либо сгорает - тогда поза боксера и генетическая экспертиза, либо задыхается от дыма или травится им - тогда "как живой". Выбор, как видите, небогатый, не просто предлагают своим посетителям и работникам управляющие и арендаторы Тюменского торгового дома "Центральный", а упорно навязывают. Почему навязывают? Потому что трагический, но предельно понятный урок "Зимней вишни" в Кемерово, кажется, не пошел им впрок.

Отметим, что торговый центр временно закрыт. И это время его владельцам и арендаторам лучше бы потратить на приведение в порядок системы пожарной безопасности. Как сообщила старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова, "выявлены нарушения очень серьезные, они создают реальную угрозу для жизни и здоровья работников и посетителей торгового центра, поэтому прокуратура Тюменской области, не дожидаясь месячного срока рассмотрения представления, обратилась в суд с заявлением о приостановлении работы торгового дома "Центральный". Это продиктовано именно серьезностью выявленных нарушений", - подчеркнула она.

Массовые проверки торгово-развлекательных центров и мест с большим скоплением людей начались в России после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек.

В 2009 году в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми произошел пожар, в котором погибли более 150 человек. Владелец клуба получил 9 лет 10 месяцев колонии общего режима, исполнительный директор клуба - 4 года колонии общего режима, арт-директор - 6 лет колонии общего режима. Виновные в трагедии "Зимней вишни" тоже не останутся безнаказанными.

Об этом нужно помнить всем, кто отвечает за пожарную безопасность в местах массового скопления людей, в том числе - в торговых центрах, в том числе - в Тюменском торговом доме "Центральный".

Не играйте с огнем, господа.

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Евгений Бабенко