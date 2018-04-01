На Ямале закрывается проезд по зимнику Лабытнанги – Азовы

фото ГУ МЧС России по ЯНАО фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Проезд по зимнику Лабытнанги – Азовы закрывается на Ямале с 29 апреля.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, проезд по зимнику затруднен, на проезжей части выступает вода, образована колейность, наблюдаются выбоины. На сезонной трассе работает комиссия, дорожники инспектируют трассу перед закрытием проезда.

По информации окружной дирекции дорожного хозяйства, вскоре закроется проезд и по зимнику Салехард – Надым. Время и дату сообщат сразу после принятия решения. Пока зимник открыт для легковых авто до 3,5 тонн с 8 до 20 часов. Ночью разрешено движение для транспорта до 30 тонн.

Закрыт проезд по зимнику Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Дорожники приступили к демонтажу обстановки, снимают сигнальные вехи и дорожные знаки.

На сезонной трассе Уренгой – Красноселькуп с 8 до 20 часов пропускают полноприводные авто до 3,5 тонн. С 20 до 8 часов - только грузовые от 3,5 то 30 тонн.

Тоннаж на ледовой переправе Салехард – Лабытнанги составляет 20 тонн. После закрытия проезда по ледовой переправе, на маршруте будут работать суда на воздушных подушках. Пассажирский тариф на воздушной подушке по маршруту Салехард – Лабытнанги составит 120 рублей, 60 рублей – провоз одного места багажа.

После закрытия автозимников дорожники снимут обстановку: сигнальные вехи и дорожные знаки, КПП. На заездах установят запрещающие знаки, вдоль КПП появятся рвы, ледовые переправы демонтируют. Такая мера призвана предупредить водителей, которые хотят выехать на закрытый автозимник. Проезд по закрытым зимним дорогам опасен для жизни.

Пользователей просят сообщать о проблемных участках зимников и застрявших автомобилях дежурным на КПП. Получить оперативную информацию о состоянии зимних автодорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

Актуальная информация о состоянии ледовой переправы и зимников регионального значения, допустимом тоннаже и режиме работы размещена на интерактивной карте.