В Тобольске в случае паводка развернут пункты временного размещения
11 пунктов временного размещения населения в случае паводка могут развернуть при необходимости в Тобольске специалисты регионального управления МЧС.
Как сообщает администрация Тобольска, для предотвращения подтопления нагорной и подгорной части Тобольска вывезен снег, выполнены работы по устройству пешеходных мостиков через реку Иртыш у д. Бекерево.
Приостановлено транспортное сообщение по ледовой переправе через Иртыш.
Для патрулирования акватории реки отремонтирован катер и лодочные моторы. Проводится работа по подготовке гидросооружений, ревизия водопропускных труб, задвижек на реках Абрамка и Покровка, очистка от ила и мусора дренажных систем.
Выполняются работы по ремонту и обслуживанию водооткачивающей техники, очистке оголовков и промывке водопропускных труб автомобильных дорог. Специалисты освобождают от снега и льда решетки смотровых крышек колодцев, делают проливку трубопроводов ливневой канализации.
Глава Тобольска Владимир Мазур изучил результаты комиссионных обследований противопаводковых дамб, водопропускных и других гидротехнических и искусственных сооружений. По предварительным данным они готовы к прохождению паводковых вод в 2018 году.
Специалисты определили наиболее опасные территории Тобольска в паводковый период, проводится профилактическая разъяснительная работа среди населения.
Скотомогильники, кладбища, потенциально-опасные объекты в зону возможного затопления или подтопления не попадают, сообщил и.о.начальника управления ГОЧС Тобольска Роберт Мирязов.
В случае подтопления эвакуацией займется Тобольский ПАТП.