В Тобольске в случае паводка развернут пункты временного размещения

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

11 пунктов временного размещения населения в случае паводка могут развернуть при необходимости в Тобольске специалисты регионального управления МЧС.

Как сообщает администрация Тобольска, для предотвращения подтопления нагорной и подгорной части Тобольска вывезен снег, выполнены работы по устройству пешеходных мостиков через реку Иртыш у д. Бекерево.

Приостановлено транспортное сообщение по ледовой переправе через Иртыш.

Для патрулирования акватории реки отремонтирован катер и лодочные моторы. Проводится работа по подготовке гидросооружений, ревизия водопропускных труб, задвижек на реках Абрамка и Покровка, очистка от ила и мусора дренажных систем.

Выполняются работы по ремонту и обслуживанию водооткачивающей техники, очистке оголовков и промывке водопропускных труб автомобильных дорог. Специалисты освобождают от снега и льда решетки смотровых крышек колодцев, делают проливку трубопроводов ливневой канализации.

Глава Тобольска Владимир Мазур изучил результаты комиссионных обследований противопаводковых дамб, водопропускных и других гидротехнических и искусственных сооружений. По предварительным данным они готовы к прохождению паводковых вод в 2018 году.

Специалисты определили наиболее опасные территории Тобольска в паводковый период, проводится профилактическая разъяснительная работа среди населения.

Скотомогильники, кладбища, потенциально-опасные объекты в зону возможного затопления или подтопления не попадают, сообщил и.о.начальника управления ГОЧС Тобольска Роберт Мирязов.

В случае подтопления эвакуацией займется Тобольский ПАТП.