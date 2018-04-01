Павел Белявский рассказал о фишках тюменской молодежной политики

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. Фото ИА "Тюменская линия" Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. Фото ИА "Тюменская линия"

С тюменскими фишками молодежной политики познакомил гостей со всего Уральского федерального округа директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

На окружном семинаре-совещании, который в Тюмени организовала Росмолодежь, собрались лидеры НКО, руководители организаций дополнительного образования и активисты добровольческого движения. Хозяева площадки основательно подготовились к мероприятию: в конференц-зале развернулась выставка, где волонтеры самых разных направлений знакомили иногородних коллег со своими методиками.

Павел Белявский напомнил присутствующим, что сферу молодежной политики в Тюменской области курируют две структуры: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике и департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию. Причина этого - особый подход к работе с подрастающим поколением, который уже несколько лет формируется в тюменском регионе.

"Мы провели анализ, который показал, что основная масса аудитории центров дополнительного образования, более 90 процентов, - это дети до 14 лет. Детство и юность - это два разных состояния и совершенно разные модели поведения. Поэтому мы формируем инфраструктуру, которая должна работать конкретно с юношеством", - пояснил он.

В эту инфраструктуру входят мультицентры "Моей территории" в Тюмени и Тобольске, центр по работе с творческими сообществами "Космос", а осенью 2018 года к ним добавятся еще несколько площадок в областном центре и в Ишиме.

Необходимость особого отношения к юношеству Павел Белявский обосновал и внешними причинами. Он заметил, что молодежный фактор - определяющий в динамике множества политических процессов, зачастую далеко не позитивных.

"Мы находимся в такой ситуации, когда люди, понимающие определенные технологии, могут найти такой ключ к сердцу молодого человека, что даже в малых городах после ролика на Youtube появляются группы, которые выходят на улицы. У этих виртуальных действий есть и реальные последствия в виде умышленного нарушения закона и протестных акций. На этот вызов тоже надо было отвечать. Вся наша жизнь за последний год показала, что этим заниматься надо очень тщательно", - уверен Павел Белявский.

Тюменская область решает этот вопрос не только развитием молодежных пространств, но и работой с лидерами. Один из примеров такой работы - перезагрузка студенческого совета на территории всего региона.

"Губернатор Владимир Якушев установил грантовый фонд на два года в размере 15 миллионов рублей, и концепция была следующая: решения по нему должны принимать те люди, которые имеют реальную поддержку со стороны сверстников. Выборы проходили в электронной системе, по их итогам сформировался актив в размере 166 человек, а 15 человек, которые набрали максимум голосов, стали абсолютными победителями", - пояснил Павел Белявский.

Важно отметить, что в составе нового студенческого совета были не только представители Тюмени, но и ребята из муниципальных колледжей. "Есть вузы, которые там не оказались, это создало очень интересную динамику, университеты "взбодрились". Мы верим, что эти люди станут той опорной точкой, которая сможет студенческую повестку крепко держать в руках", - рассказал директор департамента.

Еще одним событием в молодежной среде стал обновленный фестиваль "Студенческая весна", который в этом году собрал 3,5 тыс. участников.

"Мы поменяли схему и отказались от посредника в лице вузов. Больше нет никаких квот и ограничений, если ты студент - заявляйся! Каждая дисциплина была активно дополнена различными мероприятиями, способствующими знакомству ребят друг с другом. Социальная динамика в молодежном студенческом сообществе после этого увеличилась в несколько раз", - поделился с коллегами из других регионов Павел Белявский.

Дарья Казакова