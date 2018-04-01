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Пресс-конференция о подготовке к празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой отечественной войне

Общество, 14:38 28 апреля 2018

ИА "Тюменская линия"

Пресс-конференция "О подготовке к празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой отечественной войне" начнется в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) 3 мая в 11 часов.

В пресс-конференции примут участие: директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин, заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Светлана Субботина, начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Андрей Колычев, директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева, директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов .

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