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Российские фильмы побили рекорд кассовых сборов

Общество, 19:38 28 апреля 2018

Фото с сайта russkoekino.online

Более 8,6 млрд рублей собрали российские фильмы в кинотеатрах страны с начала 2018 года.

Это больше, чем за весь 2016 год — Год российского кино, и почти на 50% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Кроме того, выросла доля российского кино в кинотеатрах страны — до 47,1%.

Почти треть -28,7% сборов - обеспечили фильмы режиссеров-дебютантов: "Лед" Олега Трофима, "Тренер" Данилы Козловского, "Зомбоящик" Константина Смирнова и другие.

В число десяти самых кассовых фильмов 2018 года вошли четыре российские картины: "Движение вверх", "Лед", "Три богатыря и принцесса Египта", "Я худею".

На первый фильм приходится больше 15% от всех сборов кинотеатров и больше 33% от сборов российского кино, на второй — 7,8% и 17% соответственно.

По данным Фонда кино, за отчетный период отечественные кинокартины посмотрели 34,8 млн человек, что на 11,4 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает министерство культуры России.

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# кинотеатр , Олег Трофимов , российские фильмы

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