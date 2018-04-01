Большинство россиян проведут Первомай на даче

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Большинство россиян 1 мая планируют провести в кругу семьи, заняться садом и огородом. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

Интерес к этому празднику у россиян за 25 лет снизился на 9%. Вместе с тем, в последние годы число россиян, которые собираются принять участие в демонстрациях с 3% в 2008 году выросло до 9% в 2018 году.

Уровень удовлетворенности работой среди трудящихся остается крайне высок – 80%. Не довольны своей работой только 18%, это самый низкий показатель с 2004 года, тогда он составлял 29%.

Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиянина. Главным фактором недовольства для тех, кто хотел бы сменить работу, на протяжении всего периода измерений остаются деньги, низкая зарплата - 20%.

На второе место среди причин для смены работы впервые вышло желание начать свое дело - 7%.

5% работников опасаются не заработать на достойную пенсию. А вот недовольство неофициальным трудоустройством с "серой" зарплатой мотивируют к смене работы всего 3% респондентов.