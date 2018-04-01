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Большинство россиян проведут Первомай на даче

Общество, 17:58 28 апреля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Большинство россиян 1 мая планируют провести в кругу семьи, заняться садом и огородом. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ

Интерес к этому празднику у россиян за 25 лет снизился на 9%. Вместе с тем, в последние годы число россиян, которые собираются принять участие в демонстрациях с 3% в 2008 году выросло до 9% в 2018 году.

Уровень удовлетворенности работой среди трудящихся остается крайне высок – 80%. Не довольны своей работой только 18%, это самый низкий показатель с 2004 года, тогда он составлял 29%. 

Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиянина. Главным фактором недовольства для тех, кто хотел бы сменить работу, на протяжении всего периода измерений остаются деньги, низкая зарплата - 20%.

На второе место среди причин для смены работы впервые вышло желание начать свое дело  - 7%.

5% работников опасаются не заработать на достойную пенсию. А вот недовольство неофициальным трудоустройством с "серой" зарплатой мотивируют к смене работы всего 3% респондентов. 

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# ВЦИОМ , опрос , Первомай

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