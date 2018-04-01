  • 28 апреля 201828.04.2018суббота
  • USD62,7260
    EUR75,7605
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер южный

Весной цвет мобильного настроения уральцев – синий

Общество, 17:31 28 апреля 2018

МегаФон

Уральцы стали чаще покупать яркие смартфоны. Самыми популярными цветами в мобильной жизни свердловчан стали голубой и синий.

По данным "МегаФона", такие девайсы с начала весны приобрел каждый десятый покупатель в салонах связи оператора, что почти в два раза чаще, чем годом ранее.

На мобильные предпочтения уральцев могли повлиять хит Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", который за месяц набрал 200 тыс. запросов в поисковике Яндекса, наступление весны, желание поскорее отправиться в отпуск на море и широкий ассортимент таких телефонов в салонах "МегаФона".

Посетителям точек собственного ритейла оператора и витрин виртуального магазина доступно более 40 моделей смартфонов в небесных оттенках.

Уральцы предпочитают украшать свою жизнь такими гаджетами в понедельник – это самый популярный день недели для покупок цветных девайсов. Меньший интерес к ним проявляется в выходные. Чаще других за такими гаджетами приходят женщины.

"Мобильный телефон постоянно с нами. Он часть жизни и, несомненно, влияет на настроение. Наша задача – предоставить широкий ассортимент оборудования, где каждый найдет вариант по душе. Лидируют сейчас помимо черного и серебряного – цвет моря и неба. Такой гаджет можно встретить в 2,5 раза чаще красного и в 20 раз чаще желтого", – отмечает директор "МегаФон Ритейл" Алексей Быков. 

На рынок активнее других выводят синие и голубые телефоны компании Samsung и Huawei. Помимо гаджетов можно также выбрать крышки, гарнитуры, внешние аккумуляторы, дата-кабели, наушники, компьютерные мышки и футляры.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МегаФон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:11 28.04.2018Тюменский опыт добровольчества перенимают участники окружного семинара Росмолодежи
18:00 28.04.201829 апреля - события дня
17:58 28.04.2018Большинство россиян проведут Первомай на даче
17:43 28.04.2018В Тюменском районе открыли мобильный пожарный пост