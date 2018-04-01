В Тобольске спасли десять человек, которых застал ледоход на Иртыше

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Лед тронулся на Иртыше возле Тобольска.

10 человек, которые на момент начала ледохода шли по деревянным мосткам через реку, спасли сотрудники ГИМС, дежурившие на берегу.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Тобольска, для организации паромной переправы потребуется несколько дней. Горожане будут добираться до левобережья через железнодорожный мост. Группы жителей будет сопровождать охрана.

28 апреля Иртыш поднялся на 35 см. Уровень воды составляет 244 см.

Евгений Новоселов