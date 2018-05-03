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Тюменских подростков приглашают к участию в проекте "Кадры будущего для регионов"

Общество, 09:00 03 мая 2018

фото шанс72.рф

Подростки в возрасте 14-17 лет могут стать участниками  стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов". Тюменская область является одним из семи регионов, реализующих данный пилотный проект.

У участников проекта есть шанс не только реализовать социально значимый проект на благо малой Родины, но и попасть в региональную лидерскую команду талантливых и высокомотивированных детей, молодежи и их наставников. 

Для этого нужно пройти регистрацию и авторизоваться на интернет-портале "Одаренные дети". Оформить на нем свой аккаунт.

Необходимо внимательно ознакомиться с условиями отборочного конкурса "Фокус внимания", который размещен на сайте инициативы "Кадры будущего для регионов" в разделе "Участвуй". Выполнить конкурсное задание.  Заполнить анкету и ожидать результатов отборочного конкурса.

Сроки проведения отборочного конкурса: 19 апреля – 1 июня. 

Отборочный конкурс является отправной точкой реализации проекта. Победителям предложат пройти этапы стратегической инициативы: трехдневное обучение в "Губернаторской школе", в рамках которой подростки получат навыки проектной деятельности; очный отбор лучших участников инициативы и их закрепление за наставниками; реализация индивидуальных программ: школьники под руководством наставников получат опыт проектной деятельности; презентация подготовленных проектов на площадках всероссийского форума "Наставник", в международных детских центрах.

Более подробная информация о проекте на сайте, сообщает  департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. 

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# кадры , конкурс , подростки , Тюменская область

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