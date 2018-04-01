Записка из киота расскажет о судьбе политического каторжанина

Фото из фондов Тобольского музея-заповедника Фото из фондов Тобольского музея-заповедника

Записка, написанная 110 лет назад, познакомит гостей и жителей Тобольска в музейную ночь 19 мая с завещанием политических каторжан будущим потомкам.

Как сообщает пресс-служба Тобольского музея-заповедника, для посетителей "Музея сибирской каторги и ссылки" (Красная площадь, 5) будет запущен интерактивный маршрут по подземельям Тюремного замка, представлена выставка одного предмета "Записка из киота".

"4 декабря 1930 года в фонды музея поступило деревянное навершие от иконостаса (киота), - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заведующая музейными объектами "Рентерея", "Губернская судебная управа", "Архиерейский дом" Яна Загваздина. - Его принесли воспитанники детского дома имени Крупской, который тогда находился на территории Тобольского кремля. Они нашли резной купол и записку внутри".

Как предполагают специалисты музея, ее авторы - заключенные, работавшие в мастерских при Тобольской каторжной тюрьме. Вероятно, иконостас (киот) был изготовлен для одного из храмов, какого, сейчас не совсем понятно.

"28 мая 1908 года. Мы думаем, что через несколько десятков лет листок этой бумаги попадет в руки вольного человека и горячо веруем, что тогда наше мрачное время будет забываться, и великий народ при полной свободе с благодарностью будет вспоминать тех мучеников, которые ценой тяжелых испытаний купили ей свободу, - было написано в этой записке. - К их числу относимся и мы, политические каторжане тобольской тюрьмы: Дуров Петр, солдат, 12 лет каторги; Григорий Головань, солдат вечный; Холопцев Михаил, солдат вечный; Соколов Владимир - солдат, 10 лет каторги; Логинов Павел - солдат, 10 лет каторги; Николай Козлов - солдат, 12 лет каторги; студент Александр Попов - 15 лет каторги".

Об одном из авторов этого послания Михаиле Холопцеве специалисты музея узнали, благодаря письмам его невестки Полине Ивановне Холопцевой. Она хорошо помнила свекра, а о его записке узнала из журнала "Уральский следопыт".

"Остается только удивляться невероятным, почти фантастическим событиям жизни этого, по всей видимости, неординарного человека, - рассказала Яна Загваздина, - Он родился в 1882 году в крестьянской семье в Курской губернии. В 22 года был призван на военную службу, в 1905 году участвовал в Киевском восстании саперов. Оно было подавлено, и некоторые его участники, в том числе Михаил Холопцев, были приговорены к расстрелу, позднее замененному пожизненной каторгой".

В письмах Полины Холопцевой упоминается, что ее свекор был великолепным столяром (об этом можно судить и по навершию киота), и вся самая ответственная работа в столярных мастерских Тобольской тюрьмы проходила через него, он был старшим в столярной мастерской. В 1917 году, в связи со сменой власти в стране, была объявлена амнистия политическим заключенным. Михаил Холопцев и его товарищи по несчастью оказались на свободе, получили кое-какие средства. На эти деньги Холопцевы купили дом, и до 1936 (в другом письме указывается 1933 год) года проживали в Тобольске, затем переехали во Владимир.

"Представленная на выставке информация не нова, - пояснила Яна Загваздина. - Многие сведения, почерпнутые нами из писем родственницы Холопцева, нуждаются в проверке. Нужна более кропотливая, исследовательская работа, какие-то моменты следует либо подтвердить, либо опровергнуть. Но эта информация – яркая иллюстрация того, как радикально менялись судьбы многих людей в связи с революционными событиями".

19 мая в Тобольске пройдут мероприятия "Ночи музеев" - ежегодной акции, приуроченной к Международному дню музеев. Для жителей и гостей города распахнут свои двери семь объектов Тобольского музея-заповедника. С 18 до 02 часа гости смогут посетить выставки, экскурсии, театрализованные представления, стать участниками конкурсов, мастер-классов и интерактивных занятий.

Борис Олейник