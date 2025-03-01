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Центр медицины катастроф доставил двух пациентов из Тобольска в Тюмень

Общество, 18:50 13 марта 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Двух пациентов доставили из Тобольска сотрудники центра медицины катастроф в Областную клиническую больницу №1 Тюмени 13 марта. Врачи им оказывают всю необходимую медпомощь. Они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Напомним, вечером 12 марта в Рощинском переулке, 33, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси. За ним последовал пожар. Разрушен частный жилой дом. Двух пострадавших доставили в Областную больницу №3 Тобольска.

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# департамент здравоохранения Тюменской области , Тобольск , хлопок газа

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