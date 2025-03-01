55 тыс.рублей компенсации выплатил предприниматель пострадавшим на горке в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

55 тыс. рублей компенсации выплатил предприниматель пострадавшим на обрушившейся горке в Тюмени. Дети получили травмы, а на бизнесмена, который построил аттракцион на площади 400-летия завели уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области.

Его обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На горке не регулировалось количества посетителей. Из-за превышения допустимой нагрузки 11 января обрушилась стартовая площадка конструкции.

Моральный ущерб бизнесмен компенсировал пострадавшим еще во время следствия.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тюмени, где его рассмотрят по существу.