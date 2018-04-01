Все подразделения МЧС России приведены в режим повышенной готовности

72.mchs.gov.ru 72.mchs.gov.ru

До окончания всех майских праздников подразделения МЧС России во всех регионах переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Иркутской области.

На особом контроле у подразделений МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе, сообщают РИА Новости.