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Все подразделения МЧС России приведены в режим повышенной готовности

Общество, 10:13 29 апреля 2018

72.mchs.gov.ru

До окончания всех майских праздников подразделения МЧС России во всех регионах переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Иркутской области.

На особом контроле у подразделений МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе, сообщают РИА Новости.

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# ГУ МЧС России , майские праздники

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