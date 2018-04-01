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Восемь стран подтвердили участие на форуме "Армия-2018"

Общество, 11:39 29 апреля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан и Турция подтвердили, что будут выставлять свои экспозиции на военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке.

Об этом сообщил замначальника Главного управления по научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он уточнил, что работа по привлечению к участию в форуме иностранных коллег будет продолжаться.

Помимо этого, участие подтвердили уже 820 предприятий. Всего на форуме представят более 4 тыс. экспонатов, 310 из которых – из наличия Минобороны РФ, сообщают РИА Новости.

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# армия , международные отношения , Минобороны

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