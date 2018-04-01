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Тюменец прописал пятьдесят мигрантов в аварийном доме

Происшествия, 15:28 29 апреля 2018

Фото УМВД России по Тюменской области

Нарушение российского законодательства в сфере регистрации мигрантов выявили во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что 33-летний житель областного центра за денежное вознаграждение ставил на учет иностранных граждан. Сотрудники полиции выяснили, что дом, в котором прописывал нелегалов тюменец, не пригоден к проживанию из-за аварийного состояния. С января и по апрель 2018 года мужчина подал более 50 уведомлений о пребывании мигрантов в доме.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела за фиктивную постановку иностранцев на учет. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

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# мигранты , УМВД России по Тюменской области , фиктивная регистрация

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