Российские ученые разработают для космонавтов сауну и стиральную машину

Фото: www.astronet.ru Фото: www.astronet.ru

Российский институт по созданию систем жизнеобеспечения экипажей космических летательных аппаратов взялся за разработку сауны, рукомойника и стиральной машины для космонавтов. Об этом сообщает РИА Новости.

Институт также займется исследованием и испытанием систем регенерации воды для перспективных космических кораблей, станций и напланетных баз.

В 2017 году в журнале ракетно-космической корпорации "Энергия" был опубликован материал с чертежами стиральной машины для МКС. Авторы публикации заявили, что это позволит уменьшить запасы средств личной гигиены и предметов одежды на станции. Сейчас космонавты носят один костюм трое-четверо суток, после чего выбрасывают его.