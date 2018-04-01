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Российские ученые разработают для космонавтов сауну и стиральную машину

Общество, 11:46 30 апреля 2018

Фото: www.astronet.ru

Российский институт по созданию систем жизнеобеспечения экипажей космических летательных аппаратов взялся за разработку сауны, рукомойника и стиральной машины для космонавтов. Об этом сообщает РИА Новости.

Институт также займется исследованием и испытанием систем регенерации воды для перспективных космических кораблей, станций и напланетных баз.

В 2017 году в журнале ракетно-космической корпорации "Энергия" был опубликован материал с чертежами стиральной машины для МКС. Авторы публикации заявили, что это позволит уменьшить запасы средств личной гигиены и предметов одежды на станции. Сейчас космонавты носят один костюм трое-четверо суток, после чего выбрасывают его.

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# космонавтика , космос

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