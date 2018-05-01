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Упоровские фермеры увеличили производство молока и мяса

Экономика, 18:31 01 мая 2018

mcx.ru

В 2017 году упоровские ЛПХ сдали почти на 300 тонн молока больше, чем годом ранее В 2017 году у населения Упоровского района было закуплено 6 тыс. 658 тонн сырого молока, что на 272 тонны больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

За молоко личным подсобным хозяйствам и фермерам выплачено 123 млн 608 тыс. рублей (в 2016 году – 119 млн 254 тыс. рублей). При этом средняя цена на 1 кг сырого продукта составляла в прошлом году 18,57 рубля, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий период. Кроме закупа молока три сельхозкооператива ("Усадьба", "Исток" и "Арман") приобретали мясо у населения Упорповского района.

Всего за 2017 год ЛПХ и КФХ муниципалитета сдали 227 тонн различных видов мяса, что на 13 тонн больше, чем в 2016 году. Общий объем выручки составил почти 51 млн рублей.

В администрации района подчеркивают, что для развития личных подворий аграриям предоставляются льготные кредиты. Так, в прошлом году потребительский кредитный кооператив "Упорово-кредит" выдал 310 займов на сумму 41 млн 273 тыс. рублей. На эти средства упоровцы приобрели животных, корма, ветеринарные препараты, пишет "Вслух.ру"

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