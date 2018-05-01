Тюменские пожарные стали вторыми на чемпионате по пожарно-спасательному кроссфиту

Соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области Соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Второе место заняла сборная Тюменской области в I Международном чемпионате по функциональному пожарно-спасательному многоборью (пожарно-спасательный кроссфит).

Как сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области, соревнования состоялись в Иркутске 29 апреля. 47 команд МЧС из сибирских, уральских, дальневосточных регионов и пожарных из Узбекистана вышли на главную городскую площадь.

Чугунные гири, 40-метровые пожарные рукава, 70-килограммовые манекены, штанги и сэндбэги (сумки с песком) весом в 40 килограммов, 120-килограммовые автомобильные покрышки, трехтонные внедорожники – далеко не полный перечень инвентаря, с которым работали команды. Силовые упражнения высокой интенсивности выполнялись в боевой одежде и со снаряжением, а это дополнительный вес в 25 килограммов. Спортивная нагрузка - на пределе человеческих возможностей, она была максимально близка к рабочей нагрузке пожарного-спасателя в чрезвычайных условиях.

В программу соревнований были также включены показательные выступления женских и детских команд, что ещё раз доказало универсальность и перспективность пожарно-спасательного кроссфита.

В финале I Международного чемпионата встретились четыре команды, лидирующие по итогам предварительных забегов: Иркутской, Челябинской, Тюменской областей и Уральского института государственной противопожарной службы. Все решили последние мгновения завершающего этапа. С отрывом в одну секунду победу вырвала сборная Иркутской области. На втором месте - команда ГУ МЧС России по Тюменской области, которая за короткий срок блестяще подготовилась к стартам. Третье место заняли пожарные из Челябинской области.