В Сладковском районе сотрудники МЧС рассказали об эффективности пожарных извещателей

Пожарный извещатель. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Пожарный извещатель. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области

Собрание с пожилыми людьми и инвалидами для разъяснения эффективности оборудования квартир пожарными извещателями провели сотрудники МЧС и специалисты центра "Виктория" в Сладковском районе.

Как сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области, на собрании гражданам рассказали, что с начала года в районе произошло два пожара в жилых домах, погибли люди.

Сотрудники МЧС отметили, что по статистике большинство пожаров происходит ночью, из-за этого шансы на спасение невелики. В большинстве случаев от начальных признаков возгорания до появления открытого пламени часто проходит достаточно большой промежуток времени. Более того, даже после возникновения открытого пламени есть еще немного времени до начальной стадии пожара, когда огонь еще не охватил все помещение и не отрезал пути эвакуации. Таким образом, обнаружив возгорание на ранней стадии, можно если не ликвидировать его, то, по крайней мере, покинуть горящее помещение. Автономный дымовой извещатель является одним из самых эффективных способов обнаружения возгорания и оповещения.

В завершении сотрудники МЧС показали принцип работы извещателя, вручили памятки по соблюдению правил пожарной безопасности в быту и призвали граждан к приобретению и установке приборов.