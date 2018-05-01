Ишимцев в честь Первого мая угощали рабочие с гвоздиками в петлицах
Колонна демонстрантов Ишима и Ишимского района прошла по центральной улице Карла Маркса. Демонстрацию организовало объединение профсоюзных организаций города и района.
Шествие началось на Привокзальной площади и закончилось первомайским митингом на стадионе "Центральный". Лозунгом мероприятия стал призыв "За достойный труд, за справедливую социальную политику!".
С праздником ишимцев поздравили первые лица города и района.
День международной солидарности трудящихся закончился угощением от крупнейшего предприятия Ишима агрохолдинга "Юбилейный". Его представители в красных косынках и рабочих костюмах, с гвоздиками в петлицах вручили труженикам города и района вкусные сосиски в тесте.
Инна Кондрашкина