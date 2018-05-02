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Amazon пошел навстречу Роскомнадзору

Общество, 09:46 02 мая 2018

Amazon. Фото с www.retail-loyalty.org

Американская компания Amazon - разработчик платформ облачных веб-серверов Amazon Web Services (AWS) - объявила о запрете пользоваться ее сетью в качестве прокси-сервера, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официальный блог AWS.

Компания прокомментировала свое решение: пользование Amazon в качестве прокси-сервера позволяет скрывать конечные интернет-адреса и обходить блокировки. Эти меры направлены против недобросовестных пользователей, пытающихся нелегальным образом обеспечивать работу тех сетевых ресурсов, которые эти пользователи не имеют право использовать. О новых мерах безопасности Amazon было объявлено 27 апреля.

Данный шаг скажется на сервисах, которые использовали сеть Amazon для обхода блокировок, в частности, мессенджер Telegram. Ранее такое же решение приняла компания Google, также запретившая использовать свою сеть как прокси.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram и приступил к блокировке мессенджера Telegram, исполняя соответствующее решение Таганского суда Москвы. В первую неделю ведомство заблокировало 18 подсетей, или почти два десятка миллионов IP-адресов, которые мессенджер использовал для своей работы. Это были в основном подсети компаний Amazon и Google. После этого в адрес Роскомнадзора поступило большее количество обращений от пользователей, которые жаловались на сбои в работе сторонних сервисов: игровых, почтовых, новостных и других.

На прошлой неделе на закрытом совещании в Роскомнадзоре его замглавы Вадим Субботин сообщил, что ведомству удалось начать предметный диалог с Google по ситуации с блокировкой Telegram. В отношении Amazon чиновник сообщил, что компания все еще не идет на контакт. Несмотря на усилия по блокировке мессенджера, Telegram пока сохраняет работоспособность в рунете.

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# Google , Telegram , Роскомнадзор

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