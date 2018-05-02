Русская Арктика тает со скоростью десять метров в год

Русская Арктика. Фото с rus.delfi.ee Русская Арктика. Фото с rus.delfi.ee

Таяние ледников в российской Арктике ускорилось примерно вдвое за последнее десятилетие, сообщает nplus1.ru со ссылкой на журнал Remote Sensing of Environment.

По данным ученых масса воды от растаявших льдов достигла отметки в 4,4 млрд тонн, при том что до 2010 года в океан попадало около 2,2 млрд тонн.

Глобальное повышение среднегодовой температуры представляет собой серьезную угрозу для ледников. Одним из самых уязвимых регионов считается Арктика, где содержится пятая часть общемировых запасов пресной воды. В прошлом ученые зарегистрировали заметное уменьшение объема Гренландского ледяного щита, а также как минимум один новый остров, который появился после оттаивания ледника. При этом процесс в разных областях Арктики идет неравномерно, и чтобы понять, как он идет в российской части, ученые провели новое исследование.

Группа под руководством Уайцзея Чжэна (Whyjay Zheng) из Корнеллского университета проанализировала одну из первых подробных карт Земли Франца-Иосифа, составленную в 1958 году. Исследователи сравнили ее с другими картами и данными спутников ICESat и GRACE за 2003-2015 год. Эти космические аппараты отслеживают изменение толщины и площади ледяного покрова Земли.

С 1953 по 2010 год площадь ледников ежегодно сокращалась на 18 см (это примерно 2,18 млрд тонн воды в год). Но в 2011 году картина резко изменилась. Скорость таяния льда в русской Арктике практически удвоилась, достигнув значения 32 см в год, что эквивалентно 4,43 млрд тонн воды ежегодно. В среднем, толщина ледников в этом регионе сокращается со скоростью до 10 м в год, и этот тренд более заметен в северо-восточном направлении, чем в юго-западном.

В целом, толщина льда примерно на 62,7 % площади Земли Франца-Иосифа уменьшилась, а толщина 37,3 % — увеличилась. Однако следует заметить, что данные включали и покрытую льдом территорию, и не обледеневшую почву, так как на карте 1953 года сложно определить четкие границы ледникового покрова. Скорость таяния ледников, полагают ученые, будет расти столь же быстро и в последующие года, что может полностью лишить Землю Франца-Иосифа ее ледников. При этом исследователи не могут однозначно объяснить наблюдаемые в 2011-2015 годах изменения, однако предполагают, что они могут быть связаны с повышением температуры океана.

Глобальное потепление представляет угрозу не только для арктических, но и для горных ледников. Однако, вопреки ожиданиям, глобальное потепление привело лишь к незначительному уменьшению среднегодового объема снега в высокогорных районах Азии с 1987 года, хотя и его распределение по высоте и времени года сильно изменилось. При этом климатологи отмечают, что искусственные меры по сокращению выбросов парниковых газов не остановят таяние ледников, а смогут лишь немного замедлить его.