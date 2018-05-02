Почти восемьсот видов цветов высадят в Тюмени

Посадки. Фото ИА "Тюменская линия" Посадки. Фото ИА "Тюменская линия"

Изобилием односезонных цветов порадуют тюменцев на площади 17 тысяч квадратных метров летом 2018 года.

На высадку цветов в областной столице городские власти Тюмени выделили 33 млн рублей. Площадь планируемых насаждений - 17 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, в 2018 году ожидается большой ассортимент, и все модные направления тоже учли.

Первые растения на городских клумбах высадят ближе к 9 Мая: в основном, у мемориалов и памятников. В комплекте три вида растений - виолы, петуньи и цинерарии. Выбор очевиден, ведь они меньше всего боятся холода.

Все семена высшей пробы. Их выводят в течение восьми лет в специальных исследовательских центрах и привозят в Тюмень. Летом можно ожидать изобилия разных цветов: сальвии, алису арегатум, лобелии, шафраны - это лишь малый список растений. Какие места в Тюмени украсят первыми, решится в ближайшее время, когда разыграют все тендеры. Известно, что летом 2018 года высадят более 780 видов однолетних цветов.

Соб. инф.