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Почти восемьсот видов цветов высадят в Тюмени

Общество, 12:40 02 мая 2018

Посадки. Фото ИА "Тюменская линия"

Изобилием односезонных цветов порадуют тюменцев на площади 17 тысяч квадратных метров летом 2018 года. 

На высадку цветов в областной столице городские власти Тюмени выделили 33 млн рублей. Площадь планируемых насаждений - 17 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, в 2018 году ожидается большой ассортимент, и все модные направления тоже учли. 

Первые растения на городских клумбах высадят ближе к 9 Мая: в основном, у мемориалов и памятников. В комплекте три вида растений - виолы, петуньи и цинерарии. Выбор очевиден, ведь они меньше всего боятся холода. 

Все семена высшей пробы. Их выводят в течение восьми лет в специальных исследовательских центрах и привозят в Тюмень. Летом можно ожидать изобилия разных цветов: сальвии, алису арегатум, лобелии, шафраны - это лишь малый список растений. Какие места в Тюмени украсят первыми, решится в ближайшее время, когда разыграют все тендеры. Известно, что летом 2018 года высадят более 780 видов однолетних цветов. 

Соб. инф.

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# администрация Тюмени , высадка , озеленение , портал Тюмень - наш дом , цветы

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