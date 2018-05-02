Премьера киноленты "Собибор" Хабенского вызвала эмоциональный отклик в Америке

Фильм "Собибор". Фото с art1.ru Фильм "Собибор". Фото с art1.ru

Российский художественный фильм "Собибор", посвященный восстанию в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой войны, должен быть показан широкому кругу зрителей в США, считает специальный посол Госдепартамента по проблемам холокоста Томас Яздгерди.

Об этом сообщает РИА Новости. Премьера фильма 1 мая прошла в российском посольстве в Вашингтоне. На показ были приглашены представители Госдепартамента США, дипломатических миссий, включая посольство Израиля, общественных организаций, ветераны войны. К премьере в посольстве России была развернута выставка с копиями фотографий и архивных документов, рассказывающих о событиях, ставших основой для фильма.

"Я думаю, что его нужно показывать везде. Полагаю, такие фильмы углубляют понимание холокоста. Это очень мощный фильм, и это очень мучительно… Его тяжело смотреть, но это необходимо, потому что люди должны знать, что такие вещи на самом деле произошли, эта война произошла", - заявил представитель Госдепартамента Томас Яздгерди российским журналистам.

Одним из организаторов показа выступил Фонд американо-российского культурного сотрудничества. Председатель фонда Сьюзан Кармел также высоко оценила картину Константина Хабенского и отметила ее важную роль в информировании молодежи о событиях Второй мировой войны.

"То, что сделал Константин, невероятно важно для мира. Сегодня так многого не знают, особенно об истории и о Второй мировой войне. Недавно было одно исследование, которое показало, что 66 процентов молодых людей, родившихся после 2000 года, не знают, что такое Освенцим. Большинство из них считают, что в холокосте погибло менее двух миллионов евреев. Почти никто из них не понимает, что 27-30 миллионов русских погибли во Второй мировой войне и что они помогли освободить концентрационные лагеря и освободить так много людей. То есть этот исторический фон крайне важен, особенно в свете сегодняшних проблем", — сказала Кармел журналистам.

В связи с этим она обратила особое внимание на необходимость борьбы с ненавистью и стереотипами в обществе, которые в наши дни мешают наладить диалог между странами.

"Сегодня мы сталкиваемся со многими вызовами в мире, и мы все должны работать вместе, чтобы преодолеть эти силы зла и типичного стереотипного мышления, которые могут так легко влиять на людей. Образование, история и межличностный культурный обмен, диалог — все эти элементы жизненно важны для борьбы с этим", — отметила председатель фонда.

Лента актера и режиссера Константина Хабенского основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

По данным историков, 14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией. Все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина выйдет 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине.

Помимо Константина Хабенского, в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.