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"Песни наших отцов" исполнят артисты Центра культуры и творчества "Тюмень"

Общество, 16:34 02 мая 2018

Праздничный концерт "Песни наших отцов". Фото Тюменского колледжа искусств

Праздничный концерт "Песни наших отцов", посвященный Дню Победы, пройдет в ДК "Торфяник" 7 мая.

Центр культуры и творчества "Тюмень" представит творчество своих артистов тюменцам. Для горожан свои номера исполнят солисты Наталья Малаенко и Михаил Шепеленко, а также выступят музыканты тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Буззубова под руководством главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России и Республики Башкортостан Владимира Лавришина.

Вход свободный. Начало в 14 часов 7 мая.

Лина Орлова

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# День Победы , ДК Торфяник

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