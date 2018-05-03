Самая активная школа Тюменской области получит класс для занятий робототехникой

фото департамента образования администрации Тюмени фото департамента образования администрации Тюмени

Конкурс "ИТ-Актив 2018" стартовал в Тюменской области 3 мая.

По информации департамента информатизации Тюменской области, в нем могут принять участие все школы Тюменской области. По итогам соревнований самая "ИТ-продвинутая" школа получит главный приз – открытие на ее базе современного класса по робототехнике "РобоЛаба".

Вместе с техническим оснащением класса школе окажут методическую поддержку в части подготовки пособий и обучения учителей особенностям преподавания робототехники и программирования. Инновационные возможности "РобоЛаба" и активность педагогического состава школы позволят детям участвовать в ИТ-мероприятиях регионального, всероссийского и международного масштаба, реализовывать творческий потенциал.

Помимо главной номинации "ИТ-активная школа", выделена дополнительная номинация: "Творческая ИТ-школа", победитель в которой получит сертификат на тематическую экскурсию.

Конкурс проводится в несколько этапов, в рамках которых будет оцениваться активность использования АИС "Электронная школа Тюменской области", творческий видеоролик на заданную тему, а также творческий проект на тему "Что я сделаю, получив главный приз".

Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно по ссылке.

Напомним, в 2017 году победителем "ИТ-Актив 2017" стала Мизоновская школа Ишимского района.

"Только благодаря общей заинтересованности и слаженной работе школа стала победительницей. Мы все очень этого хотели!", – отмечает директор Мизоновской школы Ирина Казакеева.

В подарок школа получила сертификат на мобильный компьютерный класс из 15 ноутбуков. На торжественном открытии класса педагоги ЦР и АСУ провели мастер-класс для учеников школы "Программирование на платформе Scratch*".