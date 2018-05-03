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Туристов предупреждают о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Общество, 13:43 03 мая 2018

фото s.fishki.net

220 случаев заболеваний лихорадкой Денге зафиксировано на острове Пхукет с начала 2018 года, сообщает Роспотребнадзор

Девять случаев заболеваний в Таиланде закончились летальными исходами, в том числе два случая на Пхукете. Рост заболеваемости связан с особенностями эпидпроцесса, который связан с сезонностью.

За последние годы в Российской Федерации регистрируются завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2016 году – 145, в 2017 году – 196 и за 3 месяца 2018 года – 59 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

Симптомы лихорадки Денге – высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

Путешественникам важно использовать индивидуальные средства защиты: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты.

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# лихорадка Денге , Роспотребнадзор , Тайланд

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