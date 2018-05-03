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На Ямале родился первый олененок

Общество, 13:32 03 мая 2018

фото ветеринария.рф

На Ямале первый в 2018 году олененок родился в ЗАО "Ныдинское", сообщает ИА "Север-Пресс".

Важенки сейчас находятся на сохранении. У самок оленя есть природный дар: терпеть до наступления более благоприятных природных обстоятельств. Отельные пастбища еще в снегу, и даже не все стада успели до них дойти. Например, "Салехардагро" еще предстоит перейти через Обь.

Первые оленята на Ямале обычно появляются после двадцатых чисел апреля, а со второй половины мая начинается массовый отел, длящийся до начала июня. Но в 2018 году природа припозднилась.

Окончательный результат зависит еще от того, какими будут весна и лето. Нельзя исключать природные катаклизмы, которые могут создать проблемы молодняку.

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# олени , Ямал

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