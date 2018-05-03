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В Тюменском районе сотрудники ГИБДД задержали мужчину с наркотиками

Происшествия, 14:27 03 мая 2018

sledcom.ru

Мужчину, перевозившего наркотики, задержали инспекторы ДПС в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, на 317 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Фольксваген" для проверки документов. За рулем находился 34-летний житель Нефтеюганска.

Водитель и пассажир заметно нервничали, чем вызвали подозрения у инспекторов ДПС. Сотрудники приняли решение о досмотре. У 27-летнего пассажира в кармане куртки было обнаружено более 0,51 г героина.

Мужчина пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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# наркотики , Тюменский район

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