В Тюменском районе сотрудники ГИБДД задержали мужчину с наркотиками

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Мужчину, перевозившего наркотики, задержали инспекторы ДПС в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, на 317 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Фольксваген" для проверки документов. За рулем находился 34-летний житель Нефтеюганска.

Водитель и пассажир заметно нервничали, чем вызвали подозрения у инспекторов ДПС. Сотрудники приняли решение о досмотре. У 27-летнего пассажира в кармане куртки было обнаружено более 0,51 г героина.

Мужчина пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.