Во Владивостоке серферы тренируются на улицах города

фото ИА "Метеовести" фото ИА "Метеовести"

Sup-серферы во Владивостоке тренируются на улицах города. После обильных осадков столица Приморья превратилась в большой бассейн, сообщает ИА "Метеовести".

За 2 и 3 мая во Владивостоке выпало более 21 мм осадков, что составляет более четверти месячной нормы осадков. Из-за подтопления улиц затруднено движение автотранспорта, местами не ходят трамваи. В горных районах региона выпал снег.

Дожди в регионе будут прекращаться, 4 мая будет уже без осадков. При этом пока заметно холоднее нормы: в среднем около плюс 10 градусов. Такие значения на 1-3 градуса ниже климатической нормы.