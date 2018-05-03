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Во Владивостоке серферы тренируются на улицах города

Общество, 17:21 03 мая 2018

фото ИА "Метеовести"

Sup-серферы во Владивостоке тренируются на улицах города. После обильных осадков столица Приморья превратилась в большой бассейн, сообщает ИА "Метеовести". 

За 2 и 3 мая во Владивостоке выпало более 21 мм осадков, что составляет более четверти месячной нормы осадков. Из-за подтопления улиц затруднено движение автотранспорта, местами не ходят трамваи. В горных районах региона выпал снег.

Дожди в регионе будут прекращаться, 4 мая будет уже без осадков. При этом пока заметно холоднее нормы: в среднем около плюс 10 градусов.  Такие значения на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

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# Владивосток , дожди

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