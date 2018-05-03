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Музею имени Словцова передали в дар картины художников Татарстана

Общество, 17:10 03 мая 2018

Фото - ИА "Тюменская линия"

Полотнами живописцев Татарстана пополнились коллекции Тюменского музейного комплекса им. Словцова. 29 работ в дар музею передал председатель творческого объединения молодых художников при Союзе художников России в Республике Татарстан Ильнур Сиразиев.

Картины были подарены в завершение трех месяцев работы выставки "Художники Татарстана", посвященной 80-летию Союза художников республики, который отмечался в 2016 году. 

"Это большое событие для тюменских любителей живописи и всего музейного комплекса, - отметил председатель регионального отделения Союза художников России Александр Новик. - Среди авторов этих 29 картин - художники, которых знает вся Россия, они были представлены на самых крупных выставках".

Фото - ИА "Тюменская линия"

По словам Александра Новика, тюменские художники в свою очередь успешно представили свои работы в трех городах Татарстана.

"Галерею русского искусства" в Казани встретили очень хорошо, - поделился председатель областного СХР. - Выставка собрала большое число посетителей и самые лучшие отзывы. Можно сделать вывод, что художники Тюмени и Татарстана наконец "увидели" друг друга".

Ильнур Сиразиев добавил, что на этом сотрудничество не закончится и пригласил тюменских живописцев к участию в выставках в Елабуге.

Николай Ступников

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# живопись , искусство , музейный комплекс , Татарстан

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