В тюменском кванториуме стартовала неделя экологии
Региональная тематическая неделя экологии стартовала в детском технопарке "Кванториум" 3 мая, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".
Воспитанники IT-квантума посетили с экскурсией лабораторию аквариумистики. Аквариум дает возможность проводить наблюдения в условиях, приближенных к естественным, ставить эксперименты в области эмбриологии, физиологии, ихтиологии и гидробиологии.
Определены участники инициативных групп для решения задач по естественно-научной направленности.
4 мая кванторианцы посетят контактный мини-зоопарк, 7 мая для воспитанников детского технопарка пройдет мастер-класс "Вторая жизнь упаковки". 8 мая состоится презентационный показ по итогам недели экологии.
Отметим, неделя экологии проходит совместно с ведущими биологами и экологами Тюменской области, специалистами Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР".