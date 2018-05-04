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В тюменском кванториуме стартовала неделя экологии

Общество, 11:00 04 мая 2018

фото ДТиС "Пионер"

Региональная тематическая неделя экологии стартовала в детском технопарке "Кванториум" 3 мая, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер". 

Воспитанники IT-квантума посетили с экскурсией лабораторию аквариумистики. Аквариум дает возможность проводить наблюдения в условиях, приближенных к естественным, ставить эксперименты в области эмбриологии, физиологии, ихтиологии и гидробиологии. 

Определены участники инициативных групп для решения задач по естественно-научной направленности.

4 мая кванторианцы посетят контактный мини-зоопарк, 7 мая для воспитанников детского технопарка пройдет мастер-класс "Вторая жизнь упаковки". 8 мая состоится презентационный показ по итогам недели экологии.

Отметим, неделя экологии проходит совместно с ведущими биологами и экологами Тюменской области, специалистами Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР".

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# ДТиС Пионер , кванториум , экология

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