Выпускников детдома в Тюмени научили коммунальным лайфхакам для самостоятельной жизни

Фото группы компаний "Ньютон" Фото группы компаний "Ньютон"

Выпускники и воспитанники детдома Тюменской области "Сияние Севера" приняли участие в мастер-классе по коммунальной грамотности для подростков. Учебный курс разработан УБРиР в рамках федеральной благотворительной программы "Дети верят в чудо". Помощь в подготовке оказали специалисты Единого Расчетного Центра из Екатеринбурга и Тюмени – они же провели занятие для выпускников детдома.

Мастер-класс входит в серию обучающих мероприятий по наиболее востребованным для выпускников детских домов вопросам, касающихся коммунальной, финансовой, потребительской и юридической грамотности. Ценность мастер-класса в реальных практических знаниях.

По последним исследованиям ВЦИОМ, коммунальные вопросы являются одними из самых важных для населения. Так, по статистике, чаще всего люди жалуются на нарушение прав или завышенные цены в сферах ЖКХ (32%), но при этом 74% не предпринимают попыток защитить свои интересы. Как показывают исследования, 65% молодых людей интересуются новостями сферы ЖКХ. По опросу воспитателей детского дома, обучение подростков социально-бытовым навыкам входит в пятерку наиболее востребованных форм поддержки детей-сирот, поскольку в силу своего положения, они пока не вовлечены в процесс взаимодействия с коммунальными компаниями. Из практики известно, что после выпуска воспитанники оказываются один на один с бытовыми трудностями и часто не знают, как заплатить за услуги ЖКХ или снять показания счетчиков.

18 воспитанникам тюменского детского дома рассказали о работе системы ЖКХ, видах коммунальных услуг, приборах учета, капремонте и социальных льготах. Объяснив, как можно снизить расходы по оплате коммунальных услуг, специалисты показали, как пользоваться государственной информационной системой ЖКХ (ГИС ЖКХ) и порталом госуслуг. В игровой форме до ребят донесли информацию, где смотреть данные учета по дому, управляющей компании и начисленным платежам. Научили писать и отправлять обращения в надзорные органы и УК. Подростки сами заполнили квитанции на оплату услуг ЖКХ, их научили определять показания счетчиков воды, тепла и электричества. Ребята признались, что доступный игровой способ обучения помог им усвоить важность полученных знаний.

Фото группы компаний "Ньютон" Фото группы компаний "Ньютон"

"Сегодня я узнала много нового, даже представить себе не могла, что нужно столько всего уметь. О чем-то я слышала отрывками раньше, но не знала, как нужно заполнять квитанцию, не знала, кому и куда платить за квартиру. Взрослые должны решать намного больше проблем, чем я думала. Мне было интересно пообщаться с профессионалами, теперь мне кажется, что я смогу управлять расходами по своей квартире", — рассказала воспитанница детдома "Сияние Севера" Мария.

"Федеральная благотворительная программа для воспитанников детских домов "Дети верят в чудо" действует 10 лет. За это время тысячи детей-выпускников смогли плавно, без стресса шагнуть во взрослую жизнь. В 2018 году мы обновили концепцию, включив самые востребованные и практичные проекты. Эти специальные мероприятия позволяют детям на практике научиться жизненно необходимым навыкам и создать благоприятные условия для включения в социум. Для нас важно дать ребятам знания о социальной жизни в максимально простой и понятной форме, чтобы они были готовы к любым ситуациям. Скоро коммунальные мастер-классы для детей из детдомов пройдут в Екатеринбурге и Челябинске", — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.

"Все воспитанники детских домов сталкиваются с коммунальными трудностями. Находясь в детском доме, дети не задумываются, что каждую услугу необходимо оплачивать, а когда выпускаются из детского дома, начинают копиться проблемы — долги по квартплате, сложности с управляющей компанией, неумение решить простые бытовые вопросы. Одной из самых востребованных тем у воспитанников является практическое усвоение основ ЖКХ. Ребята слушали специалистов с большим интересом, фотографировали схемы, которые рисовали эксперты, особенно сильное впечатление на них произвело практическое занятие. Не каждый взрослый может похвастаться такими знаниями ЖКХ, которые получили ребята за один день", — прокомментировал директор детского дома "Сияние Севера" Геннадий Зверев.

Фото группы компаний "Ньютон" Фото группы компаний "Ньютон"

Тюмень стал первым городом проведения коммунального мастер-класса для детей-сирот. В 2018 году подобные мастер-классы смогут посетить выпускники детских домов из Челябинска и Екатеринбурга. Всего в рамках благотворительной программы "Дети верят в Чудо", помимо регулярной поддержки детских домов, запланировано более 15 проектов по социальной адаптации детей-сирот.