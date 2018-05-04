За обращение с отходами будет отвечать "Тюменское экологическое объединение"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Департамент недропользования и экологии Тюменской области и "Тюменское экологическое объединение" подписали соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тюменской области сроком на два года.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение".

Региональный оператор будет нести ответственность за всю технологическую цепочку обращения с отходами - от контейнерной площадки до полигона.

Статус регионального оператора компании присвоили по итогам конкурсного отбора. В зону обслуживания вошла вся территория юга Тюменской области с численностью населения более 1,5 млн человек. Одна из основных задач регионального оператора – обеспечить размещение отходов только на специализированных объектах, чтобы остановить образование несанкционированных свалок. ООО "ТЭО" будет проводить постоянный мониторинг местностей – это та часть работ, которую берет на себя компания в рамках соглашения.

"С приходом регионального оператора многие жители сельских населенных пунктов впервые получат услугу по вывозу отходов, - рассказал директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин. – Наша компания будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку и захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством, в том числе и в труднодоступной местности. В скором времени все жители региона получат информационные письма, в которых мы их уведомим о новом регоператоре. Приложением к данной рассылке будет проект договора на оказание услуг по обращению с ТКО".

ООО "Тюменское экологическое объединение" также реализует в Тюменской области концессионный проект в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для сортировки, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов с 2014 года сроком на 29 лет.

Соглашение предполагает строительство мусоросортировочных заводов и мусороперегрузочной станции в Тюменской области, а также эксплуатацию трех полигонов ТКО: в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

Борис Олейник