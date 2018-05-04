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В сквере Пограничников пройдет памятный митинг

Общество, 17:35 04 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Торжественный митинг "Памяти павших будьте достойны" начнется в сквере Пограничников 5 мая в 10 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени. 

Мультчас "Музыка радуги" в библиотеке № 11 (ул. Жуковского, 28) начнется в 10 часов. Ребята посмотрят мультипликационный фильм "Свинья-копилка", снятый на киностудии "Союзмультфильм" по мотивам сказок Андерсена в 1963 году. 

На необычный мастер-класс "Правополушарное рисование", который развивает фантазию, под руководством психолога Центра "Семья" Александры Ставровой приглашает детская библиотека № 3 (ул. Ямская, 110/4) в 11 часов участников "Папиного клуба". Им предстоит освоить рисование в необычном стиле и раскрыть свой творческий потенциал. 

В сквере школы № 67 (ул. Камчатская, 154) в 12 часов при участии Совета ветеранов, Совета ТОС микрорайона Тура, школы № 67 и Центра русской культуры будет высажена аллея Победы. 

Всех желающих спеть вместе с артистами военные песни ждут в Комсомольском сквере (ул. Зои Космодемьянской) в 15 часов на акции "Нам дороги эти позабыть нельзя". 

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# библиотека , концерт , митинг

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