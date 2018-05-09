В Тюмени началось шествие "Бессмертного полка"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Шествие жителей Тюмени с портретами своих героев Великой Отечественной войны возглавили две шеренги лучших воспитанников центра подготовки к военной службе "Аванпост" с флагами "Бессмертного полка".

"Каждый полк имеет свою символику – штандарт, флаг, - пояснила заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Светлана Субботина. - В Тюмени – это темно-красное полотнище, на котором изображена пятиконечная звезда и Георгий Победоносец. А завершат шествие две шеренги курсантов ТВВИКУ с флагами полка".

Идея пронести портреты погибших ветеранов в марше, посвященном празднику Победы, впервые пришла во сне тюменскому ветерану Геннадию Иванову, сыну прославленного фронтовика-орденоносца Кирилла Матвеевича Иванова. Сам он описывает сон в газете "Тюменские известия" так: "Девятое мая, официальная церемония, грандиозный парад. Звучит великая песня "Священная война". По главной улице Тюмени начинает свое шествие многотысячная колонна людей, в руках у каждого из которых – портреты родственников, погибших в Великой Отечественной войне".

В 2008 году его инициатива была подхвачена - в составе колонны было немного людей с портретами ветеранов.

"Портрет на парад" - именно такое название вначале носила акция. В ней принимали участие многие жители Тюмени, и что особенно важно – внуки и правнуки героев.

Впоследствии тюменскую инициативу поддержали остальные регионы России: уже пару лет спустя шествия с портретами проходили в Новосибирске, Казани, Кемерово и многих других городах.

В 2012 году акция получила название "Бессмертный полк", и приняла масштабный характер. Ее поддержали все регионы страны, республики ближнего зарубежья. Сегодня идея "Бессмертного полка" стала общенациональной.

Шествие "Бессмертного полка" собирает миллионы людей не только на территории бескрайней России, но и за пределами нашей страны. Германия и Франция, США и Канада, Австралия и Израиль.

Борис Олейник