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Мировой косметический бренд включил тюменку в число самых креативных визажистов

Общество, 14:01 05 мая 2018

Скрин с конкурсного видео Ирины Устюжаниной, Youtube

Тюменка Ирина Устюжанина вошла в Топ-30 лучших визажистов конкурса Face Awards Russia 2018, который проводит компания NYX Professional Makeup.

Девушка в свободное от работы время осваивает навыки грима и создает на своем лице образы знаменитых актеров, таких, как Хью Лори, Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне и Морган Фримен. Именно последний образ принес ей успех - жюри конкурса оценили перевоплощение Ирины и включили ее в число самых креативных визажистов России.

Ирина Устюжанина рассказала специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что в конкурсе такого масштаба она участвует впервые.

"Конкурс проводится давно во многих странах, в России он проходит уже третий год. Среди участников - визажисты и гримеры очень высокого уровня, поэтому ответственность и подготовка должны соответствовать", - поделилась впечатлениями тюменка.

Вторым этапом конкурса стало перевоплощение в винтажную куклу. Ирина выбрала классический образ куклы. Создать видеоролик для конкурса девушке помогли Темирлан Карин и Вадим Чулков. Их работу можно увидеть и поддержать на сайте конкурса. Голосование продлится до 8 мая. 

Конкурс Face Awards Russia 2018 стартовал 2 марта. Главными призами для победителя станут крупная денежная сумма и поездка в Лос-Анджелес на финал американского конкурса Face Awards, а также звание "Лучший визажист года–2018" по версии NYX Professional Makeup. Топ-5 финалистов также получат денежные призы.

Дарья Казакова

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# конкурсы , творчество

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