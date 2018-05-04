Нижнетавдинские аграрии подготовили к севу более полутора тысяч тонн семян

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Более 1,5 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур подготовили к посевной кампании сельхозтоваропроизводители Нижнетавдинского района, сообщает администрация района.

Аграрии района приобрели более 3,5 тыс. тонн минеральных удобрений, из них 515 тонн сложных, а это 95% от потребности. Продолжается закупка горюче-смазочных материалов.

Аграрии ООО “Импульс” первыми в районе вышли на ранневесеннее боронование.

Более 26 тыс. гектаров в 2018 году в Нижнетавдинском районе будет отведено под зерновые и зернобобовые культуры. Яровой сев составит 37 тыс. гектаров.