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"Тюменский бройлер" сохранит фирменные магазины

Экономика, 13:24 05 мая 2018

фото: продо.рф

Сохранение сети фирменных магазинов  - один из приоритетов развития птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер". Об этом сообщила директор предприятия Оксана Величко. 

"Основной плюс – это непосредственный контакт покупателя с нашим продавцом, у которого он может получить исчерпывающую информацию о товаре. Вряд ли такое возможно в сетевом магазине. Кроме того, часть фирменных продуктов "Тюменского бройлера" продается только в наших торговых точках. Той же логики придерживаются и другие крупные тюменские сельхозпроизводители, которые сохранили свои магазины", - пояснила она.

Сейчас на птицефабрике выпускается более 200 наименований продукции, большая ее часть охлажденная. 

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