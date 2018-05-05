Союзмультфильм представил вторую серию "Простоквашино"

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Киностудия "Союзмультфильм" разместила вторую серию "Простоквашино" на ресурсах Mail.Ru Group, соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает Интерфакс.

Хронометраж второй серии также составит 6 часов 30 минут, однако темп и ритм повествования несколько замедлятся по сравнению с первым эпизодом.

"В первой серии перед нами стояла задача представить зрителю новых персонажей и вспомнить старых, поэтому экспозиция заметно убыстрилась. Сейчас повествование будет возвращаться к привычному темпу, который, тем не менее, будет все же быстрее, чем в старых сериях", - привели в пресс-службе слова режиссера серии Михаила Солошенко.

В киностудии рассказали, что к выходу нового эпизода Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к ремейкам советских мультфильмов. Согласно полученным данным, интерес к новым версиям старых хитов проявляют молодые люди от 18 до 24 лет. Наибольшей популярностью пользуется "Возвращение в Простоквашино", на втором месте расположились "Новые бременские музыканты", а замыкает тройку лидеров "Новые приключения кота Леопольда".

Первая серия современного "Простоквашино" на 4 мая набрала более 25 млн просмотров.