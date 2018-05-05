В Крыму представили самую большую в мире феску

фото artguide.com фото artguide.com

Самую большую в мире крымско-татарскую женскую феску - национальный головной убор представили в Крыму в рамках национального праздника Хыдырлез, сообщает РИА Новости.

Феска диаметром 1,5 метра и высотой 60 сантиметров пошита специально для Хыдырлеза из красного бархата. На ней прикреплена специально изготовленная монета.

"Специально для самой большой в мире женской фески была изготовлена подобная монетка с эмблемой Хыдырлеза", — отметили организаторы.

Символическая монетка с названием праздника и датой его проведения будет ежегодно прикрепляться к феске как знак начала Хыдырлеза. В 2018 году право прикрепить монетку предоставили муфтию мусульман Крыма Эмирали Аблаеву.