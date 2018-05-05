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Футболисты Тюмени встретятся с московским "Спартаком-2"

Спорт, 17:31 05 мая 2018

фото ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" сыграет заключительный домашний матч в розыгрыше первенства России по футболу среди клубов ФНЛ. Команда с берегов Туры померяется силами с московским "Спартаком-2" 6 мая.  Начало игры в 12 часов 30 минут, сообщает ФК "Тюмень". 

Команды в этом сезоне встречались дважды. Оба матча завершились в пользу столичной дружины. "Спартак-2" в рамках первенства ФНЛ обыграл черно-белых – 3:1. Эта встреча состоялась 22 октября 2017 года. Затем соперники оказались в одной группе Кубка ФНЛ-2018, где победу снова одержали подопечные Дмитрия Гунько – 3:0.

Основной ударной силой фарм-клуба народной команды являются Джуниор Сакала из Замбии (10 голов) и Владислав Пантелеев (8). "Спартак-2" предпочитает играть в атакующий футбол, иногда забывая об обороне собственных ворот. Именно коллектив Гунько пропустил больше всех в нынешнем розыгрыше первенства ФНЛ – 61 мяч.

Стоит отметить, что красно-белые не могут выиграть в гостях на протяжении 10 встреч – 3 ничьи и 7 поражений. Последняя виктория "Спартака-2" на выезде случилась 9 сентября 2017 года.  

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# Москва , Тюмень , ФНЛ , футбол

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